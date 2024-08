Publiziert am 19.08.2024

Eigentlich gilt die Regel, dass ein Plakat vor allem eines sein soll: plakativ. Das heisst auch, möglichst wenig Produkte so gross wie möglich zu zeigen. Am besten mit grossem Logo. Und einer Headline, welche die Botschaft so gross wie möglich rüberbringt.



Dass es auch anders geht, beweist die auf ihre Art höchst plakative neue OOH-Kampagne von Galaxus. Die 26 Sujets zeige die Vielfalt des mittlerweile über 7.4 Millionen Produkte starken Sortiments, schreibt Galaxus in einer Medienmitteilung.



Auf jedem Plakat ist deshalb ein Sammelsurium verschiedenster Vertreter eines Produkttyps zu sehen; von Dinosauriern über Giesskannen und Korkenzieher bis Vogelhäuschen. Die gestalterische Qualität der Plakate entsteht dabei allein über die Auswahl und Anordnung der Produkte.













Die Kampagne ist in der Deutsch- und Westschweiz bis 1. September auf Plakaten, E-Boards und Hängekartons sowie in Form von Inseraten, Bannern, Social Media Ads und als Online-Bewegtbild zu sehen. (pd/nil) Die Kampagne ist in der Deutsch- und Westschweiz bis 1. September auf Plakaten, E-Boards und Hängekartons sowie in Form von Inseraten, Bannern, Social Media Ads und als Online-Bewegtbild zu sehen. (pd/nil)