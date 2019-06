Schluss mit vollgestopften Aktenschränken voller Ordner. Mit der App bietet die Groupe Mutuel ihren Kunden «Gesundheit» einfach und effektiv an. Diese können ihre Rechnungen scannen, ihre Franchise in Echtzeit abrufen und ihre Berater kontaktieren, wie es in einer Mitteilug heisst.

Die Kampagne, visuell bewusst schlicht gehalten, funktioniere digital wie gedruckt. Für die Produktion wurde eine Filmtechnik verwendet, die analog & CGI miteinander kombiniert. Ein Spielfeld, dass der Agentur voll und ganz entspricht, wie es weiter heisst.

Der Film ist in unterschiedlichen Längen und Inhalten, entsprechend des Verwendungszwecks, produziert und wird ab dieser Woche in den nationalen Medien gestreut als: TV Tag-on, Instagram Stories, Video-Tutorial in den Sozialen Medien, Display- und OLV-Kampagne auf den wichtigsten Onlineplattformen.

Da das Bildmaterial auch problemlos in gedruckter Form funktioniert, wird es in gezielten Printmedien zu sehen sein sowie als Versandbeilage in Owned Media an alle Versicherten der Groupe Mutuel zum Sommerende hin verschickt.

Verantwortlich bei Groupe Mutuel: Serge Grand (Leiter Werbung & Sponsoring), Stéphane Andenmatten (Directeur adjoint Responsable Marché); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Cristina Mollard (Senior Beraterin), Yoann Cosson (Creative Direction), Gianluca Terzini (Art Director), Sven Jungo (Graphic Designer), Aline Windler (Graphic Designer); Produktion Film & Print: Analog/digital (Produktion), Televisor (Film & CGI). (pd/cbe)