Vier Pfoten: Karin Hawelka ist neue Kampagnenleiterin

Mit Karin Hawelka habe Vier Pfoten eine erfahrene Fachfrau im Tierschutzbereich gewonnen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen. Sie gründete bereits 2005 die Tierschutzorganisation «Care for Dogs Foundation» in Thailand. Mit einem internationalen Team von rund zehn Mitarbeitenden baute sie ein Tierheim inklusive Klinik für knapp 200 Strassenhunde auf und organisierte Sterilisationsprogramme, die Behandlung verletzter oder kranker Hunde, Adoptionsprogramme sowie Kampagnen. Durch ihr persönliches Engagement konnte sie laut Mitteilung zur Verbesserung des Tierschutzes vor Ort beitragen. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz bringt sie nun ihre Erfahrungen bei Vier Pfoten ein.

«Durch die Arbeit für Vier Pfoten kann ich einen Beitrag leisten, um den Tierschutz weiter voranzubringen, global und schweizweit», lässt sich Karin Hawelka in der Mitteilung zitieren. «Gemeinsam mit meinem Team möchte ich mich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Heim-, Wild- und sogenannten Nutztieren einsetzen. Durch die breite Themenvielfalt bei Vier Pfoten Schweiz ist dies in meiner neuen Position als Kampagnenleiterin optimal umsetzbar.»

Alexandra Mandoki, Länderchefin von Vier Pfoten Schweiz, ergänzt: «Zusammen mit Karin Hawelka wollen wir uns noch stärker in der Politik, in der Wirtschaft und der Öffentlichkeit als einflussreiche Fürsprecher für die Tiere positionieren. Ich freue mich, mit ihr eine engagierte und fachlich kompetente Kampagnenleiterin gefunden zu haben.» (pd/lol)