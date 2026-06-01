Emmentaler Switzerland: Käsetram fährt jetzt durch Basel

Nach dem Einsatz in Bern weitet die Sortenorganisation ihre Aussenwerbestrategie mit dem ikonischen Schienenfahrzeug auf Basel aus. Die Tramlinien 15 und 16, auf denen das Käsetram nun ein Jahr lang fahren wird, sind als «Panoramalinie» bekannt. Sie verbinden die Basler Innenstadt mit dem Bruderholz.
Das Lochdesign, das Emmentaler Switzerland seit Jahrzehnten als visuelles Markenmerkmal einsetzt, wurde in den 1990er-Jahren durch die Skianzüge des Schweizer Alpin-Teams einem breiteren Publikum bekannt. Direktor Urs Schluechter wird in der Medienmitteilung mit den Worten zitiert, der Emmentaler AOP gehöre «zur Schweiz wie das ‹Drämmli› zu Basel». (pd/nil)
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