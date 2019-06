Diff.: Kaspar Abplanalp geht neue Wege

Kaspar Abplanalp, Gründungspartner der Agentur Diff, macht sich per 1. August selbstständig und widmet sich noch stärker dem Thema Text und Konzept. Mit der Agentur soll er auch in Zukunft eng verbunden bleiben – als freier Mitarbeiter im Mandat, wie es in einem Newsletter an die Kunden heisst.

Samuel Schlichting wird gleichberechtigter Partner der Diff. Kommunikation und bildet gemeinsam mit Olivier Thurnherr und Katharina Horber künftig die Leitungscrew. Er ist als Berater und Projektleiter bereits seit mehreren Jahren «ein tragender Pfeiler unseres Unternehmens» und bringt sein Know-how und seine Erfahrung weiterhin kundennah ein, heisst es dazu. (pd/cbe)