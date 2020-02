Die Antwort: Kein Job von der Stange

Die Agentur Die Antwort hat von Schutz & Rettung Zürich den Auftrag erhalten, eine Employer-Brandingkampagne zu konzipieren und zu realisieren. Entstanden sei eine eigenständige, überraschende Kampagne, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Schutz & Rettung Zürich, als Organisation im Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich, vereinigt die Feuerwehr, den Rettungsdienst, den Zivilschutz, die Einsatzleitzentralen sowie die Feuerpolizei unter ihrem Dach. Mit rund 700 Mitarbeitenden ist sie die schweizweit grösste Rettungsorganisation.

Kein Tag sei bei Schutz & Rettung wie der andere und Langeweile finde man dort nicht, heisst es weiter. Es handle sich bei den Jobs folgedessen um keine Jobs ab der Stange. Und genau damit hat die Agentur mit ihrer Employer-Brandingkampagne für ihren Kunden gearbeitet.

Zentrales Element der Kampagne ist die Rutschstange, die 1836 in einer Feuerwehrwache in Chicago erfunden wurde und auch heute noch in jeder Wache der Stadt Zürich anzutreffen und im Einsatz ist. Denn dank der Rutsche rutschen die Rettungskräfte auch heute noch schneller und unfallfreier zu ihren Einsätzen.

Bei den Protagonisten an der Stange handelt es sich um Mitarbeitende der Schutz & Rettung aus allen Bereichen, auch zivile Personen, die mal halt nicht so gut rutschen. Wie tragfähig die Kampagne ist, beweist die individuelle Umsetzung für die Rekrutierung von «Quereinsteigern» oder «Karriere-Aufsteigern».

Die Kampagne läuft seit wenigen Tagen und ist im TV, in Kinos, auf Plakaten, E-Panels, Passenger-TV, Display Ads sowie im Social Media zu sehen. (pd/wid)