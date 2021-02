Serviceplan Suisse: KFCs scharfe Seite auf Tinder enthüllt

KFC ist im Schweizer Markt momentan mit acht Restaurants vertreten und auf Expansionskurs, wie es in einer Mitteilung heisst. Um das amerikanische Traditionsunternehmen stärker ins Bewusstsein der Schweizer Bevölkerung zu bringen, wurde Serviceplan Suisse mit der digitalen Kommunikation beauftragt.

In einer ersten Phase wurde mit der Aktion «Switzerland Secret» auf den KFC Markenkern – das bestgehütete Rezept für Poulet – aufmerksam gemacht. In der Social-Media-Kampagne wurden Schweizer Werte wie Neutralität und Diskretion gezielt für die Geheimniswahrung von KFC eingesetzt: Schweizer*innen wurden aufgerufen, ihre geheimsten Geheimnisse KFC mitzuteilen – im Wissen, dass sie bei KFC sicher aufgehoben sind. Auf Facebook wurden die Zusendungen anonym veröffentlicht und per Voting die geheimste Offenbarung gekürt. Der Gewinner durfte sich über ein Jahr gratis Essen bei KFC freuen.

In Phase zwei legte der Gründer von KFC – Colonel Harland Sanders – seine zurückhaltende Art ab und es wurde richtig heiss: Serviceplan wählte für die Bewerbung der «hot & spicy»-Produkte mit Tinder die passende Plattform. Auf der zielgruppenrelevanten Dating-Plattform wurde ein Profil von Colonel Sanders erstellt, auf welchem der ikonische Colonel seine geheime Vorliebe für scharfes Chicken mit einem Augenzwinkern offenbarte. Wer den Colonel matchte, erhielt dafür das wohl schärfste Angebot auf Tinder: einen Voucher für eine 2 für 1-Aktion des «Hot & Spicy Zinger Burgers». Mit der Promotion auf der heissesten Datingplattform sei bewiesen worden, dass KFC auch für Fans von Scharfem die beste Adresse sei.







Die KFC-Tinder-Aktion wurde zusätzlich auf Facebook unterstützt und überzeuge nicht nur in Sachen Hotness. Mit 630'000 Impressions delivered, 45 Prozent Unique Message Open Rate, 7.44 Prozent Engagement Rate und einer 16 Prozent Unique Click-Through-Rate räumte der Colonel auf dem heissesten Datingportal der Schweiz auch zahlenmässig ab.

Verantwortlich bei Kentucky Fried Chicken: Dirk Hildenbrand (Marketing Manager); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Kelsang Gope, Henry Clarke (Text), Lara Horisberger (Beratung), Moritz Lüth, Rémy Steinmann (Art Direction), Dominic Shota Schweingruber (Motion Design), Thomas Lüber (Creative Direction), Barbara Hasenböhler (Content & Corporate Communications), Marcin Baba (Executive Creative Direction), Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung); OneTwoSocial (Mediaplanung). (pd/lol)