Publiziert am 13.12.2024

Die neue Kampagne von Meier Tobler inszeniert zufriedene Kundinnen und Kunden in ihrem Wohnumfeld. Die Bilder wurden mittels KI generiert, damit die Personen und Wohnungen möglichst präzise die anvisierten Kundengruppen repräsentieren, heisst es in der Mitteilung.



Die Kampagne setzt auf den direkten Bezug zum Alltag der Kunden. Aufbauend auf einer früheren Kampagne, in der Kunden Selfies mit ihren neuen Wärmepumpen gemacht haben, führt die aktuelle Version diese Idee im Wohnumfeld weiter: Die Kundinnen und Kunden zeigen sich jetzt in ihrem Zuhause, wie sie vom perfekten Raumklima durch die Lösungenvon Meier Tobler profitieren.







Anders als bei der Vorgängerkampagne kommen bei der neuen Kampagne virtuelle Personen zum Einsatz. Sie wurden ebenso wie das Wohnumfeld mittels KI generiert. Und zwar so, dass sie einzelne von Meier Tobler anvisierte Kundengruppen möglichst präzise repräsentieren. In den Testimonial-Aussagen kommt zum Ausdruck, welcher Aspekt für die jeweilige Kundengruppe bei der Wahl eines neuen Heizsystems wichtig ist.

Die Vielzahl der Sujets vermittelt, dass Meier Tobler dank einem kompletten Sortiment an modernen Wärmeerzeugern optimal auf unterschiedlichste Anforderungen und Wünsche eingehen kann. (pd/wid)