Creative Week 2019

«Es braucht Hartnäckigkeit und ein Ziel»

Regisseur Hermann Vaske spricht über das, was möglich wird, wenn die Angst fehlt und den Tod beim Basketball.

David Bowie, Reed Hastings, Quentin Tarantino oder Vivienne Westwood: Sie alle beantworten in einem Dok-Film die Frage «Why are you creative?». Regisseur Hermann Vaske war am Montagabend in Zürich. Ein Gespräch über das, was möglich wird, wenn die Angst fehlt.

von Edith Hollenstein