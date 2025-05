Publiziert am 26.05.2025

Die Stiftung Werbestatistik Schweiz hat die Werbeausgaben für den Schweizer Werbemarkt im Jahr 2024 erhoben. Die gemeldeten Netto-Werbeumsätze belaufen sich auf insgesamt 4,1 Milliarden Schweizer Franken. Das entspricht einem Rückgang von 92 Millionen oder minus 2,2 Prozent im Vergleich zu 2023.

In der diesjährigen Ausgabe der Werbestatistik, die am Montag veröffentlicht wurde, können die ausgewiesenen Totale der Netto-Werbeumsätze nicht durchgängig mit den Vorjahreswerten verglichen werden. Grund hierfür ist eine Korrekturmeldung im Bereich TV fürs Jahr 2023. Die schwache Entwicklung der Werbeumsätze entspricht auch dem verhaltenen allgemeinen Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandprodukt stieg 2024 nur um 1,3 Prozent.





Trotzdem konnten zwei Mediengattungen ihre Umsätze im Vergleich zu 2023 erhöhen. Eine positive Umsatzentwicklung verzeichnen die Aussenwerbung mit einem Zuwachs von 2,9 und die Kinowerbung mit 2,8 Prozent. Direktwerbung (minus 1,8 Prozent), Fernsehen (minus 1,7 Prozent), Online (minus 1,1 Prozent), Print (minus 8,4 Prozent), Radio (minus 2,5 Prozent) sowie Werbe- und Promotionsartikel (minus 1,4 Prozent) verzeichneten hingegen einen Rückgang.

Massive Abflüsse ins Ausland bei der Onlinewerbung

Die Werbeartikel, die Direktwerbung und die Presse gehören auch 2024 zu den Mediengattungen, die am meisten Werbeerlöse erzielen. Sie haben trotz leichten Verlusten einen der höchsten Marktanteile in diesem Jahr. Auch TV und Online erreichen weiterhin hohe Anteile der Erlöse.

Bei der Onlinewerbung sind jedoch die Einnahmen der globalen Tech-Plattformen nicht in der Werbestatistik berücksichtigt, weil sie nicht an der Erhebung teilnehmen. Um diese Lücke zu schliessen, wurde wieder eine fundierte Experteneinschätzung durchgeführt. Die geschätzten Einnahmen aus YouTube, Suchmaschinenwerbung und Social Media, die zu einem erheblichen Teil ins Ausland abfliessen, betragen

insgesamt 1,96 bis 2,4 Milliarden Schweizer Franken, wodurch in der Gesamtbetrachtung der Bereich Online am meisten Werbeumsatz generiert. Die Expertinnen und Experten gehen dabei von einem Wachstum von etwa 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. (pd/nil)