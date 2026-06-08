Publiziert am 08.06.2026

Was das Programm den Zürcherinnen und Zürchern ganz konkret bringt, ist Kernbotschaft der Kampagne. Als Grundlage für die Umsetzung dient eine von der Agentur Rosarot erarbeitete Kommunikations- und Mediastrategie.



Gestalterisch orientiert sich die Umsetzung am «sympathisch-plakativen Illustrationsstil der Stadt Zürich», wie Rosarot in einer Medienmitteilung schreibt. Die Schaltungen umfassen Social-Media-Assets auf Meta, YouTube und LinkedIn sowie eine flankierende Search-Kampagne.

Herzstück der Kampagne ist ein mobiler und informativer Messestand: Ein grossformatiges Blatt auf dem Dach dient als Hingucker und Schattenspender und macht Hitzeminderung direkt physisch erfahrbar.



Das Programm Stadtgrün geht auf einen Volksentscheid von 2023 zurück, in dem die Zürcher Stimmberechtigten für eine stärkere Begrünung der Stadt votierten. Grün Stadt Zürich setzt das Programm gemeinsam mit anderen städtischen Dienstabteilungen um. (pd/nil)



