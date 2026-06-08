08.06.2026

Rosarot

Klimakampagne für Grün Stadt Zürich

Die Kampagne soll der Stadtbevölkerung vermitteln, was die bis 2035 laufenden Massnahmen für Hitzeminderung, Stadtklima und Artenvielfalt konkret bewirken.
Publiziert am 08.06.2026

Was das Programm den Zürcherinnen und Zürchern ganz konkret bringt, ist Kernbotschaft der Kampagne. Als Grundlage für die Umsetzung dient eine von der Agentur Rosarot erarbeitete Kommunikations- und Mediastrategie.

Gestalterisch orientiert sich die Umsetzung am «sympathisch-plakativen Illustrationsstil der Stadt Zürich», wie Rosarot in einer Medienmitteilung schreibt. Die Schaltungen umfassen Social-Media-Assets auf Meta, YouTube und LinkedIn sowie eine flankierende Search-Kampagne. 

Herzstück der Kampagne ist ein mobiler und informativer Messestand: Ein grossformatiges Blatt auf dem Dach dient als Hingucker und Schattenspender und macht Hitzeminderung direkt physisch erfahrbar.


Das Programm Stadtgrün geht auf einen Volksentscheid von 2023 zurück, in dem die Zürcher Stimmberechtigten für eine stärkere Begrünung der Stadt votierten. Grün Stadt Zürich setzt das Programm gemeinsam mit anderen städtischen Dienstabteilungen um. (pd/nil)

Credits

Verantwortlich bei Grün Stadt Zürich: Christian Bosshard (Fachspezialist Marketing Stadtgrün), Linda Kappeler (Fachbearbeiterin Stadtgrün), Sara Bischof (Leiterin Fachstelle Stadtgrün); verantwortlich bei Rosarot: Nadine Ticozzelli (Consulting), Carmen Stähelin (Konzept/Text), Stephanie Lüscher (Art Direction), Claire Hulla (DTP), Antonia Lattarulo (Media/Performance), Moritz Egger (Performance); Illustration/Animation: Vaudeville Studios; Konzeption/Produktion Stand: Pengland.


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