Publiziert am 17.09.2026

Grundlage bildet der Leitgedanke «Der Ort, wo Wollen zu Machen wird.» Die Klubschule positioniert sich damit als Ort, an dem Menschen ihre Vorhaben konkret angehen – beim Sprachenlernen, in einem Kreativkurs oder bei mehr Bewegung. Der kommunikative Fokus verschiebt sich vom einzelnen Kurs zum persönlichen Antrieb dahinter. Ergänzende Headlines wie «Was dir wichtig ist, verdient Zeit.» oder «Kreativ sein. Endlich Zeit für deine Ideen.» führen die Idee in den einzelnen Themenwelten weiter.

Konzipiert wurde die Kampagne von der Zürcher Kommunikationsagentur Top Line Group. Sie hat auch die Bildsprache erneuert: Die bisherigen Farben für die Themenwelten Sprachen, Gesundheit und Kreativität entfallen, die Unterscheidung erfolgt künftig über Bildmotiv und Kontext. Die neuen Fotos und Videos zeigen laut Mitteilung «natürliche, beobachtete Situationen» aus den Kursen, im Zentrum stehen die Teilnehmenden selbst.

Die bisherigen Dachkampagnen der Klubschule Migros – 2018 und zuletzt 2023 mit der Leitidee «So vielfältig wie du» – stammten von der Zürcher Agentur The House (persoenlich.com berichtete). Mit «Der Rest darf warten.» wechselt die Miduca AG, die die Klubschule ausserhalb der Genossenschaft Migros Ostschweiz betreibt, nun zu Top Line Group. (pd/nil)