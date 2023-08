The House: Die Freude an einem Kursbesuch wecken

Die Klubschule Migros hat The House mit der Konzeption und Umsetzung einer neuen, umfassenden und mehrjährigen Kampagne beauftragt, die mehr als 300 Kurse dynamisch bewirbt. Bereits die letzte Dach-Kampagne und der dazu gehörende Gestaltungsauftritt wurden von The House entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Kampagne rücke die vielfältigen Kursbereiche Sprachen, Gesundheit und Kreativität in den Fokus und schlägt die Brücke zwischen Brand- und Angebots-Ebenen. Erklärtes Ziel war es, bei der Konzeptentwicklung die grosse Kursvielfalt und die Freude an einem Kursbesuch mit nur wenigen Protagonistinnen und Protagonisten zu zeigen.

Mit «So vielfältig wie du» wurde eine neue Leit- und Kampagnenidee sowie Bild- und Bewegtbildwelt entwickelt, die in der gesamten Schweiz in einem facettenreichen Medienmix, wie auch für die Inhouse-Kommunikation genutzt wird. Die neue Kampagnenidee wurde mittels Videos und Statics für unterschiedliche Werbeformate on- und offline umgesetzt. Zudem wurde ein umfangreicher Styleguide entwickelt, welcher als Anleitung bei der Anwendung für den Eigengebrauch durch die Klubschule dient.

Mit der neuen Dachkampagne soll die Zielgruppe inspiriert werden, das beeindruckende Angebot der Klubschule mit ihren hunderten verschiedenen Kursen zu nutzen. Die Leitidee macht es möglich, das breite Kursangebot als zentralen Kern mit nur drei Models zu vermitteln.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Modularität der Kampagne. Dank kurzen in sich geschlossenen Sequenzen, in denen jeweils eine Protagonistin oder ein Protagonist einen der drei Bereiche repräsentiert, kann der Fokus der Werbemittel, je nach Bedarf und Zielgruppe, unterschiedlich gesetzt werden. Dazu wurden pro Bereich verschiedene Bewegtbildszenen und statische Sujets erstellt, die übergreifend kombiniert werden können. Insgesamt sind damit über 200 Assets in allen Sprachen entstanden, was die Kampagne so vielfältig wie die Klubschule macht.

Mit der Kampagne wurde für die Klubschule ein Baukasten erschaffen, der es langfristig ermöglicht, sowohl die Spots in allen Vignetten-Kombinationen und Cutdown-Varianten, als auch mit modularen Visuals individuell auf die Zielgruppen und Schwerpunkte anzupassen.

«So vielfältig wie du» aktiviert die Zielgruppen seit Mitte August: Leitmedium ist Plakat und Digital Out-of-Home (DOOH) in Ergänzung mit diversen Online-Umsetzungen und Social Media.

Verantwortlich bei Miduca AG: Sabina Cadalbert (Leiterin Marketing & Kommunikation), Manuela Handschin (Leiterin Online), Simona Hurter (Markom-Managerin), Marcel Imbach (Online-Manager); verantwortlich bei The House: Frank Lang (CEO), Sascha Borsai (CD Konzept/Text), Oliver Spalt (Senior Art Director), Samuel Bolow (Graphic Designer), Lorena Mengotti, Nina Schennach (Senior Consultant)

Umsetzung, Produktion & Media: Shining Film AG, Jonathan Heyer (Fotografie und Film), Leonardo Sanfilippo (Executive Producer & Partner), Nathalie Maibach (Production), Sebahat Film + Foto GMBH Sebahat Derdiyok (Art Buying), Essenz Grafikdesign GmbH, Mediago Conseil SA, Media: ZipMedia GmbH, Dept Digital Marketing AG. (pd/wid)