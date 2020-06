AEK Bank: Kohle allein macht nicht glücklich

Wer jetzt bei der AEK Bank ein Jugendsparkonto eröffnet, erhält als Geschenk einen AEK-LotusGrill und ist damit ausgerüstet für den bevorstehenden Sommer in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung.

Die dazugehörige Jugendkampagne «Kohle allein macht nicht glücklich» startet am Montag und wird in den nächsten Wochen crossmedial (Online, Social Media, APG-Plakate, Screen-Werbung STI, Bernmobil und Berner Badis, Working Bicycle und Printmedien) in Thun, Berner Oberland und Bern beworben.







Ausserdem wird unter dem Hashtag #durchhaltegrillen ein Wettbewerb lanciert. Wer bis Ende August ein Bild mit dem Grill postet, hat die Chance auf einen Restaurantgutschein im Wert von 500 Franken.

Die Kampagne wurde vollumfänglich inhouse umgesetzt.

Verantwortlich bei AEK Bank: Simon Sutter (Leiter Marketing und PR), Philippe Zürcher (Design), Nanette Linder (Kommunikation), Doris Glauser (Online-Marketing). (pd/cbe)