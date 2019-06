Wie macht man Kompetenzen digital erlebbar? Insbesondere, wenn es sich um sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete und Zielgruppen handelt? Und wie können Nutzer dabei sowohl die Design-Kompetenz als auch das technische Know-how des Anbieters spüren? Diese Aufgabenstellung sollte Y&R Wunderman für Geberit, europäischer Marktführer für Sanitärprodukte, erfüllen. Die Lösung sei eine virtuelle Stadt in 3D, welche die Grenzen des technisch machbaren auslotet, heisst es in einer Mitteilung.







Geberit verfüge über Kompetenzen, mit denen die Bedürfnisse der Menschen an sanitärtechnische Lösungen realisiert werden. «Wir haben einen Weg gesucht, um unsere Kompetenzen den interessierten Usern zu vermitteln», wird Olaf Grewe, Manager Group PR bei Geberit, zitiert. «Mit der City of Competences machen wir unsere Kompetenzen über eine 3D-Technologie auch für Laien digital erlebbar. Als strategischen Ansatz haben wir die Bedürfnisse unserer Kunden in den Vordergrund gestellt. So wollen wir die User auf die Kompetenzen neugierig machen und ausgewählte Geberit Produkte als Problemlöser präsentieren.»







Das Resultat sei die Geberit City of Competences. Basierend auf Web-GL und der 3D-Engine-Unity würde eine komplette Stadt erbaut, in der User die Kompetenzen intuitiv entdecken könnten. Die technische Umsetzung lote die Grenzen aus, was derzeit in einem Web-Browser möglich sei, um 3D-Inhalte darzustellen. Für weniger leistungsfähige Endgeräte stehe eine Alternativ-Lösung in Form von 360-Grad-Ansichten zur Verfügung. Längerfristig sei es Geberit mit Unity möglich, die City of Competences zu einer Virtual Reality App auszubauen.

Marcel Berberich, Technology Director bei Y&R Wunderman, sagt laut Mitteilung: «Die Benutzer durchqueren die virtuelle Stadt mit eindrücklichen Kamerafahrten. Anhand von sechs Szenarien erleben sie, wie die Lösungen von Geberit verschiedenste Bedürfnisse im Bereich der Sanitärtechnik bewältigen. Diese reichen vom Designer-Badezimmer bis hin zu Lösungen für Schallschutz, Dachentwässerung oder Brandschutz. In jedem Szenario kann die Geberit-Welt interaktiv erlebt werden.»







Geberit bewirtschafte die City of Competences inhaltlich autonom: Ein eigens entwickeltes Content Management System erlaube den Austausch sämtlicher Inhalte (Videos, Bilder, Texte). Die Plattform sei zudem komplett mehrsprachig ausgelegt und wird von Geberit weltweit ausgerollt.

Verantwortlich bei Geberit: Olaf Grewe (Manager Group PR), Roman Sidler (Head Corporate Communications & Investor Relations); verantwortlich bei Y&R Wunderman: Stefan Mousson, Martin Sauter (Beratung, Projektleitung), Dominik Dürst, Jean-Baptiste Bernus, Shekeb Roya, Bruno Kreiner (Programming), Ben Franken (Creative Director), Louise Zöckler, Diana Zberg, Matthias Meier (Screen Design), Christian Schirmer (Text); verantwortlich bei Side Effects: Martin Tuor, René Krebs (Unity Programming, 3D Realisation). (pd/log)