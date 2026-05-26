Inhalt und Form: So kommt Konfitüre auf die Tanzfläche

Publiziert am 26.05.2026

Statt konventionellem Party-Sponsoring setzte Inhalt und Form auf zahlreiche Berührungspunkte, die zum Setting des Zürcher Day Raves passten. Ein unkonventionelles Tasting bot speziell für den Anlass kreierte Speisen, bei denen die zuckerfreien Delicia Zero Konfitüren zum Einsatz kamen – von «Gompfibrot» über Granola bis zu Sandwiches. Plakate und Sticker mit situationsbezogenen Sprüchen sowie Konfitürengläser als Dekorationselemente ergänzten den Markenauftritt.

Nahe der Tanzfläche standen ein Bett und gebrandete Schlafmasken bereit. Als Abschluss erhielten alle Besucherinnen und Besucher zwei Gläser Delicia Zero Konfitüre mit nach Hause, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Anlass wurde im Vorfeld über Social-Media-Werbung und DOOH-Flächen beworben.

Delicia – eine Marke des Unternehmens Hero – kommuniziert seine Konfitüren mit der Botschaft «Iss richtig Zmorge» und dem Versprechen, ohne Zuckerzusatz auszukommen. (pd/cbe)