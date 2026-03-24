Publiziert am 24.03.2026

Das Haus Konstruktiv in Zürich ist das führende Museum für konstruktiv-konkrete und konzeptuelle Kunst in der Schweiz. Seit 2015 trägt Ruf Lanz als Leadagentur zum Erfolg dieser Institution bei.

Laut Direktorin Sabine Schaschl «gelingen Markus Ruf und seinem Team immer wieder überraschende Zugänge, die das Museum über die eingeweihten Kunstkreise hinaus ins Gespräch bringen. Einen solchen Zugang haben sie auch für unser 40-Jahr-Jubiläum gefunden». Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.















Die konkrete Kunst fand ihre Vorläufer im Zürich der 1920er Jahre mit Pionierinnen wie Sophie Taeuber-Arp. Ab den 1930er und 1940er Jahren entwickelte sich daraus die Kunst der Zürcher Konkreten, hauptsächlich vertreten durch Max Bill, Richard Paul Lohse, Camille Graeser und Verena Loewensberg.



In der Jubiläumskampagne zelebriert Ruf Lanz, wie eng die konkrete Kunst mit Zürich verbunden ist. Und schafft kunstvolle Verbindungen zu anderen Zürcher Institutionen; vom Sechseläuten über das Luxemburgerli bis zum Sternen Grill und der Freitag-Tasche.



Dazu Creative Director Markus Ruf: «Durch die verschiedenen Verbindungen machen wir auch Menschen ausserhalb der Kunstszene auf das Museum und die Schönheit der konkreten Kunst aufmerksam.»



Die Kampagne wird ab 23. März ausgespielt auf Plakaten (F12, F200, F4), auf animierten ePanels, auf ganzseitigen Anzeigen (der puristische Böögg z. B. im Sechseläuten-Magazin), auf ÖV-Hängekartons, in einer Postkarten-Kollektion und in den sozialen Medien. (pd/red) Die konkrete Kunst fand ihre Vorläufer im Zürich der 1920er Jahre mit Pionierinnen wie Sophie Taeuber-Arp. Ab den 1930er und 1940er Jahren entwickelte sich daraus die Kunst der Zürcher Konkreten, hauptsächlich vertreten durch Max Bill, Richard Paul Lohse, Camille Graeser und Verena Loewensberg.In der Jubiläumskampagne zelebriert Ruf Lanz, wie eng die konkrete Kunst mit Zürich verbunden ist. Und schafft kunstvolle Verbindungen zu anderen Zürcher Institutionen; vom Sechseläuten über das Luxemburgerli bis zum Sternen Grill und der Freitag-Tasche.Dazu Creative Director Markus Ruf: «Durch die verschiedenen Verbindungen machen wir auch Menschen ausserhalb der Kunstszene auf das Museum und die Schönheit der konkreten Kunst aufmerksam.»Die Kampagne wird ab 23. März ausgespielt auf Plakaten (F12, F200, F4), auf animierten ePanels, auf ganzseitigen Anzeigen (der puristische Böögg z. B. im Sechseläuten-Magazin), auf ÖV-Hängekartons, in einer Postkarten-Kollektion und in den sozialen Medien. (pd/red)