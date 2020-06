Wunderman Thompson: Kontaktlos bezahlen jetzt noch kontaktloser

PostFinance bietet digitales Banking mit vielen Funktionen – neu kann man auch im Handumdrehen via Armbanduhr bezahlen, wenn man die PostFinance-Mastercard mit der SwatchPay verbindet, heisst es in einer Mitteilung.

Das Bewegtbild füge sich in die bestehende Kampagne für Digitales Banking ein und bringe die Vorteile der neuen Bezahlmethode plakativ auf den Punkt. So sei die SwatchPay das perfekte Accessoire, um den Sommer in Badehosen zu geniessen – Bargeld und Karte bleiben einfach zu Hause. Und man müsse auch nicht in allen möglichen Taschen danach kramen, wenn man es eilig habe.

Um den gewünschten Impact zu generieren, setzte Wunderman Thompson im Campaigning «auf geschickte Instrumentierung mit Retargeting», wie es weiter heisst. Nachdem sich die User online, über Social Media Video Ads, Display Ads und Social Media Content von den Vorteilen der neuen Bezahlweise überzeugen konnten, finden sie auf der PostFinance Website vertiefende Informationen sowie ein Tutorial, das Schritt-für-Schritt erklärt, wie man die SwatchPay mit der PostFinance-Mastercard verbindet und aktiviert.

Die Kampagne wurde in Collision-Sessions via Skype und Microsoft Teams konzipiert. Gedreht wurde aufgrund der aktuellen Lage so kontaktlos wie möglich, mit minimaler Crew im Studio. Regisseur, Kunde und Agentur schalteten sich aus den jeweiligen Homeoffices dazu.

Verantwortlich bei PostFinance: Marco Serratore, Samira Boujamil, Rémy Spicher, Philipp Gasser, Aline Werren; verantwortlich bei Wunderman Thompson: Swen Morath (Chief Creative Officer), Annette Häcki (Creative Direction), Michael Gallmann (Art Direction), Julia Staub (Text/Konzept), Romaine Brunner (Beratung), An Le (DTP), Kathrina Seiler (DTP), Marlon Perini (Programmierung). Filmproduktion: Bubbles Film GmbH, Antonin Pevny (Regie), Frank Hasselbach (Producer). (pd/cbe)