Publiziert am 24.05.2025

Nach der Aktionärszustimmung zur Helvetia-Baloise-Fusion am Freitag veröffentlicht Swiss Life am Folgetag ein ganzseitiges Inserat in der Schweiz am Wochenende. Der Lebensversicherer verkündet darin: «Auch wir fusionieren: Kontinuität mit Kundennähe.» Das Inserat erschien auch in der NZZ am Sonntag, im SonntagsBlick und der SonntagsZeitung.

Swiss Life betont ihre 165-jährige Erfahrung und regionale Präsenz. «Das macht uns in allen Regionen der Schweiz zur verlässlichen Partnerin», heisst es im Inserat. Die Helvetia-Baloise-Fusion wird dabei nicht direkt erwähnt.

Mit der Fusion von Helvetia und Baloise entsteht der zweitgrösste Versicherer der Schweiz mit über 22'000 Mitarbeitenden und einem Geschäftsvolumen von über 20 Milliarden Franken. (cbe)