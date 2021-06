Unter der Tagline «Man kann es mit der Kontrolle auch übertreiben – ausser wenn es um das eigene Geld geht» kommuniziert Swiss Bankers in zwei TV-Spots und vier Tutorials auf eine überhöhte Art und Weise, dass ihre Kunden – egal, was sie gerne kontrollieren – mit dem Service der Swiss-Bankers-App immer die volle Kontrolle haben. Das gefällt nicht nur Kontrollfreaks.

«Wir alle haben Dinge, die wir gerne kontrollieren oder das Gefühl haben, kontrollieren zu müssen. Und oft kontrollieren wir diese Dinge sogar mehr als das, was wirklich relevant ist», wird Christine Florence Hansjosten, Creative Director bei Publicis Zürich, in einer Mitteilung zitiert. «Wie oft kontrollieren wir, ob der Wecker wirklich gestellt ist im Vergleich zu unseren Kontobewegungen? Wie oft kennen wir die Like-Zahl unter unseren Instagram-Bildern besser als unseren Kontostand? Unsere Kampagne baut genau auf diesen Insight auf.»



Die Kampagne ist eine konsequente Weiterentwicklung der Positionierung von Swiss Bankers, die ihr Markenversprechen stark über das Thema Sicherheit definiert. Die Verjüngung der Marke und des Auftritts wurde gemeinsam mit Publicis Zürich mit Swiss Bankers vor eineinhalb Jahren gestartet. Dafür wurde unter anderem ein neuer Marktauftritt samt neuer Bildwelt konzipiert und umgesetzt (persoenlich.com berichtete).

Hans-Jörg Widiger, CEO bei Swiss Bankers, erklärt: «Die jüngst mit Publicis entwickelte ‹Kontrollfreaks›-Kampagne sensibilisiert zum Thema Sicherheit – und zeigt mit einer erfrischenden Portion Humor, wie einfach der vollständige Schutz meiner Karten vor Internetkriminalität mit der Swiss-Bankers-App erreicht werden kann. Mit Publicis haben wir nicht nur einen äusserst kompetenten Partner gefunden, sondern auch jemanden, der es versteht, rasch und unkompliziert auf unseren Bedarf einzugehen und qualitativ hochwertige Ergebnisse in kurzer Zeit zu liefern.»

Matthias Koller, Managing Director bei Publicis Zürich, ergänzt: «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, DIE FMCG-Marke unter den Finanzinstituten zu werden und gezielt auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Nicht so laut und frech wie eine Neo-Bank aber nicht so traditionell wie eine herkömmliche Bank. Einfach jünger, frischer und bunter, als man das von Swiss Bankers gewohnt war. Nun sehen wir die erste grosse Kampagne, die an die Entwicklung des Markenauftritts nahtlos anknüpft. Ich freue mich sehr, dass wir diese Kampagne mit dem neuen Head of Marketing und dem Involvement von CMO, CEO und sogar Verwaltungsrat des Kunden in kürzester Zeit umgesetzt haben. Ab Briefing innerhalb von vier Wochen. Und dies mit einer neuen verantwortlichen CD in der Kreation. Chapeau ans Team.»

Verantwortlich bei Swiss Bankers: Hans-Jörg Widiger (CEO), Sascha Breite (CMO), Andrea Minacapilli (Head of Marketing); verantwortlich bei Publicis Zürich: Matthias Koller (Managing Director), Christine Florence Hansjosten (Creative Director), David Lübke (Creative Director) Hannah Züttel (Junior Art Director) Daniela Steffen (Senior Account Director) Phillipp Zubler (Account Director) Suzana Kovacevic (Integrated Producer & Head of Art Buying); Filmproduktion: Markenfilm Zürich. Greg Bray (Regie), Florian Studer (Producer), Jingle Jungle (Vertonung); Produktion digitale Werbemittel: Prodigious Zürich. (pd/cbe)