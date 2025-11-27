Publiziert am 27.11.2025

Der TV-Spot dreht sich um zwei gestrandete Ausserirdische, die auf der Suche nach Werkzeug für ihr Ufo auf eine Kaffeemaschine stossen und plötzlich erwägen, auf der Erde zu bleiben. In der Deutschschweizer Version synchronisieren David Constantin und Cedric Schild, bekannt aus der SRF-Serie «Tschugger», die Aliens.

Für die Romandie kommen die französischen Schauspieler Antoine de Caunes und Olivier Rosemberg zum Einsatz.

Die Kampagne läuft seit Ende November in der Schweiz – im Fernsehen, auf Social Media und auf Plakaten, darunter zwei Megaposter in Zürich.

Präsentiert wurde sie am Dienstag und Mittwoch in Paris im Rahmen von «Welcome to the Neoverse», wo Gäste bei Degustationen und immersiven Erlebnissen ins Dolce-Gusto-Universum eintauchen konnten. Musikalisch begleitet wurde der Event vom Genfer DJ Mosimann mit einem eigens kreierten «Dreamtrack», wie es in einer Mitteilung heisst.

«Nescafé Dolce Gusto Neo» verzeichnet laut Nestlé ein deutliches Wachstum: 2025 wurden in der Schweiz doppelt so viele Maschinen verkauft wie im Vorjahr. Eine Umfrage unter 520 Schweizer Nutzenden zeigt laut Mitteilung hohe Zufriedenheit mit Nachhaltigkeit, Handhabung und Geschmack. Das in der Schweiz entwickelte Kaffeesystem wird schrittweise international ausgerollt – nach Brasilien, der Schweiz, Frankreich, Portugal, Japan, Südkorea, Belgien und den Niederlanden folgen weitere Länder. (pd/cbe)