Jung von Matt: Kreative Reise durch Designprinzipien

Publiziert am 21.01.2026

Im Zentrum der Kampagne steht ein Design-first-Ansatz, der die Grenzen zwischen klassischer Automobilkommunikation und kulturellem Storytelling verschwimmen lässt. Jung von Matt Schweiz und London entwickelten das Konzept eines «Memory Palace» – eine geführte Reise durch Paul Smiths Denkweise, bei der jeder physische Raum für ein ästhetisches Prinzip steht. Die Kampagne rückt laut einer Mitteilung Handwerkskunst, Farbgebung und Detailtreue in den Fokus, immer mit Paul Smiths Persönlichkeit im Mittelpunkt.

Die Umsetzung erfolgte mit einem internationalen Netzwerk an Partnern: Accenture Song (Social Media), Paul Smith Studios, Inmotion, David Daub sowie Meire & Meire. Zum Einsatz kamen Film, Fotografie, Out-of-Home-Massnahmen, Social Media und Events. Der Fokus lag in jeder Produktionsphase auf Authentizität – von real gebauten Sets und analogen Effekten bis zu haptischen Elementen.

Die Kampagne richtet sich an ein globales Publikum aus designbewussten Fahrerinnen und Fahrern sowie Stil-Interessierten. Im Zentrum steht die Begegnung zweier kreativer Denkweisen. Zielgruppen werden in Märkten wie Japan, Deutschland, Grossbritannien, der Schweiz und den USA angesprochen.

«Menschen sind heute designaffiner denn je, sie nehmen jedes noch so kleine Detail wahr», wird Christian Kies, Chief Creative Officer bei Jung von Matt Schweiz, in der Mitteilung zitiert. Das Ziel sei gewesen, das Publikum durch den kreativen Denkprozess des Designers zu führen, damit jedes visuelle Element beabsichtigt, verdient und authentisch wirke. Jung von Matt hatte sich im Februar 2025 in einem internationalen Pitch den Mini-Etat gesichert und übernahm die weltweiten Kreativkampagnen von Zürich und London aus.

Jung von Matt hatte sich im Februar 2025 in einem internationalen Pitch den Mini-Etat gesichert und übernahm die weltweiten Kreativkampagnen von Zürich und London aus.