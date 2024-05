SRF-Reportage: Kreative sprechen über Autismus

TBWA\Zürich

Bei McDonald's einfach schlauer bestellen

Bei McDonald's einfach schlauer bestellen

Die Gäste haben die Wahl, wie sie bestellen wollen. Wie einfach Order&Pay geht, zeigt die neue Kampagne.

Die Gäste haben die Wahl, wie sie bestellen wollen: an der Theke, am Bestellkiosk oder am McDrive. Als zusätzlichen Service bietet die grösste Restaurantkette der Schweiz auf ihrer App auch Order&Pay an – um das Leben noch einfacher zu machen. Wie einfach das geht, zeigt die neue Kampagne von TBWA\Zürich.