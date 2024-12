Thjnk Zürich: Kreativführung aus den eigenen Reihen

Publiziert am 02.12.2024

Lukas Frischknecht stiess kurz nach der Gründung vor acht Jahren zur Agentur. Gemeinsam mit seinem Kreativpartner Lukas Amgwerd war er verantwortlich für zahlreiche Kampagnen für Kunden wie Ochsner Sport, Migros, Swiss, Bio Suisse, Sunrise und Denner. Frischknecht ist Mitglied des ADC Schweiz. Das schreibt Thjnk in einer Medienmitteilung.

Maira Weidmann und Luca Stancheris sind seit zweieinhalb Jahren in der Agentur. Seither konnten sie immer wieder mit Kampagnen für Sunrise und Ochsner Sport auf sich aufmerksam machen. Vor ihrem Wechsel zu thjnk Zürich war Maira Weidmann bei Scholz & Friends Zürich, Scholz & Friends Berlin, Heimat Berlin und Dojo Berlin beschäftigt.

Luca Stancheris’ bisherige Stationen umfassen ebenfalls Scholz & Friends Zürich und BSSM. «Ich spreche vermutlich für alle Führungskräfte in unserer Branche, dass es nichts Schöneres gibt, als talentierte Menschen aus den eigenen Reihen zu befördern. Lukas, Maira und Luca haben diesen Schritt mehr als verdient. Sie sind zu wichtigen Säulen in unserer Agentur geworden, fachlich wie menschlich», wird Co-Founder und Kreations-Geschäftsführer Alexander Jaggy in der Medienmitteilung zitiert.

Nach acht Jahren und den Mandatszugewinnen von Sunrise, Swiss und Migros in den letzten drei Jahren wächst die Agentur auf 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (pd/nil)