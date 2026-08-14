Hans Peter Riegel: «Kreativpreise sind schön, aber als Manager lebt man länger»

Hans Peter «HP» Riegel ist eine vielfältige Persönlichkeit: Erfolgreicher Joseph-Beuys-Biograf, Fotograf, Künstler, DJ, Unternehmer, Konzertveranstalter, Filmer und langjähriger Creative Consultant. Riegel war neben GGK Düsseldorf, wo er seine Karriere startete, für die verschiedensten Agenturen wie Lürzer, GGK Zürich, GGK Basel, Publicis oder BBDO tätig. In diesem Podcast erzählt er von seinen Begegnungen mit Alex Jaggy, Jean-Etienne Aebi, Jörg Immendorff oder Joseph Beuys.

Riegel wuchs in Düsseldorf auf und studierte visuelle Kommunikation, Fotografie und Philosophie. Während des Studiums war er von 1979 bis 1984 Assistent und Privatsekretär des berühmten Malers Jörg Immendorff, über den er später eine Biografie schrieb. Auf grosse Resonanz stiess aber seine Lebensbeschreibung von Joseph Beuys. 1984 wurde Riegel zum jüngsten Art Director der legendären Werbeagentur GGK Düsseldorf. Später arbeitete er auch für GGK Basel. Obwohl er anfänglich als Art Director, Creative Director und Texter tätig war, wechselte er ins Management und wurde später Geschäftsführer und Teilhaber bei BBDO und Publicis. Mitte der 1990er-Jahre richtete Riegel seinen Fokus auf Beratungsprojekte. Zusammen mit seiner Ehefrau Tanja Hollenstein, frischgekürte Präsidentin von PR Suisse, betreibt er in Zürich das Beratungsunternehmen Riverside.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.