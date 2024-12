Jung von Matt Limmat: Kreativteam wird wieder ausgebaut

Publiziert am 10.12.2024

Arnt Christmann und Simon Cazzanelli arbeiten seit mehr als 10 Jahren als Kreativ-Duo zusammen und haben dabei in mehreren Agenturen in Deutschland Station gemacht, heisst es in einer Mitteilung. Lag der Fokus die letzten Jahre vor allem auf dem Automobil-Bereich mit dem Kunden Mercedes-Benz, so haben beide auch weitere nationale und internationale Etats betreut, unter anderem Edeka bei Jung von Matt in Hamburg.

Letzten September hatte Jung von Matt Limmat ihre Führungsstruktur angepasst und einen Personalabbau durchgeführt. Das Management war auf vier Personen geschrumpft. Drei Kadermitglieder sowie vier weitere Mitarbeiter in den Bereichen Kreation und Beratung mussten gehen (persoenlich.com berichtete).

Die Zürcher Kreativagentur erklärt, dass sie in den letzten drei Monaten neue Kundinnen und Kunden sowie Projekte dazu gewonnen und die Zusammenarbeit auf internationalen Projekten weiter ausgebaut habe. (pd/spo)