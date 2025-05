Publiziert am 22.05.2025

Die Max Zeller AG aus Romanshorn hat eine Werbekampagne für «Zeller Heuschnupfen» gelauncht. Die von Studioaulac entwickelte Testimonial-Kampagne greift die saisonalen Schwankungen von Heuschnupfen auf und stellt klassische Symptome wie Kribbeln und Jucken humorvoll dar. Die am Bodensee ansässige Agentur setzte auf eine Visualisierung, die Heuschnupfen ähnlich wie Mode als saisonales Phänomen mit intensiven Schwankungen darstellt.

Die Kampagne wird über verschiedene digitale Kanäle ausgespielt, darunter Digital Out of Home (DOOH), Social Media Feeds, Stories und Reels. Ergänzt wird sie durch Programmatic Advertising mit Contextual Targeting, Direct Buys sowie klassische Anzeigen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. (pd/cbe)