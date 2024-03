Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat die Art und Weise, wie Kundinnen und Kunden mit Kryptowährungen interagieren, laut einer Mitteilung neu definiert. Die Bank ermögliche den Handel und die Verwahrung einer ausgewählten Palette von Kryptowährungen direkt über das eigene Depot. Dieses Konzept mache komplizierte Prozesse wie die Verwendung von Wallets und Private Keys überflüssig und öffne die Tür zu «revolutionär einfachen» Kryptoinvestitionen.

In enger Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Grip entstand eine Kampagne, die diese Initiative mit der lebhaften Welt der Streetart verknüpft. «Streetart ist ein Symbol für Aufbruch, Neues und am Ende auch für Revolution», lässt sich Florian Steiner, Senior Art Director bei Grip, in der Mitteilung zitieren. Dieses Zitat fasse den Kern der Kampagne zusammen, die durch spielerische und künstlerische Motive die einfache Zugänglichkeit und Demokratisierung von Kryptowährungen symbolisiere. Das sei auch ein Ziel, das die LUKB mit ihrem neuen Angebot verfolge.

«Die innovative Dynamik während der Entwicklungsphase und die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit Grip neue Konzepte zu erproben, waren für uns äusserst bereichernd», so Marco Brütsch, Leiter Marketing Vertrieb bei der LUKB. «Wir sind uns sicher, dass wir mit dieser Kampagne die Zielgruppe richtig abholen. Die ersten Rückmeldungen zeigen bereits eine sehr positive Resonanz.»

Seit Anfang März wird diese Kommunikation mittels Social Media, den eigenen Kanälen und einer Digital-Kampagne ausgerollt. Die Digital-Kampagne umfasst dabei unterschiedliche Möglichkeiten, die junge und affine Zielgruppe zu erreichen. Dabei wird auf prominente und innovative Formate wie beispielsweise den Hypercube oder den Vertical Scroller gesetzt.

Verantwortlich bei LUKB: Marco Brütsch (Leiter Marketing Vertrieb), Corinne Steiner (Projektleitung Marketing); verantwortlich bei Grip: Daniel Schranz (CD), Florian Steiner (Konzept/Art Direction), Patrick Meyer (Text), Gina Armellino (Beratung); Bildbearbeitung: Süsstrunk; Animation: Spin Animation; Media: Stefanie Mayr, DotKom Digital Communication. (pd/cbe)