Publiziert am 01.09.2026

ÖKK wurde von Comparis zum dritten Mal in Folge als beste Krankenversicherung in der Grundversicherung ausgezeichnet. Zu diesem Anlass hat die Bündner Krankenversicherung zusammen mit der Videoagentur Prodigious – die zur Publicis Groupe gehört – eine Kampagne umgesetzt, heisst es in einer Mitteilung.

Im Zentrum der Kampagne steht die Frage «Was heisst für Sie ‹Füreinander da sein›?». Kundinnen und Kunden beantworten sie in kurzen Videosequenzen mit Begriffen wie «Rückhalt», «Zuhören» oder «Offenheit». Die Kampagne knüpft an die bestehende Markenpositionierung von ÖKK an. Unter dem Claim «Bündnerisch gut versichert» positioniert sich das Unternehmen mit den Werten Nähe, Bodenständigkeit sowie unkomplizierter und fairer Beratung. Die Kampagne startete am Montag und wird schweizweit auf digitalen Aussenwerbeflächen sowie in sozialen Medien ausgespielt. (pd/spo)