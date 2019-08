An diesem Wochenende hat die Küsnachter Kreativagentur Unikat gleich einen aktuellen Doppelschlag für Kuoni gelandet. Seit letztem Herbst verantwortet die Agentur die Markenkampagne für den Reisveranstalter, wobei sie dem bestehenden Claim «Ferien, in denen man alles vergisst» neues Leben eingehaucht habe – mit dem Headline-Duktus «Vergessen Sie…», heisst es in einer Mitteilung.







Expliziter Teil der Kampagne sei es, auch auf aktuelle Themen einzugehen und damit die Markenpräsenz zu erhöhen. Die jüngsten Motive würden sich auf Trumps Grönlandpläne und das Eidgenössische Schwingfestbeziehen. Eingesetzt werden sie auf Social-Media-Kanälen und am POS. Bereits erschienen sind unter anderem Motive zu den Themen WEF, Heuschnupfen, GC-Abstieg, Streetparade oder Frauenstreik. (pd/log)