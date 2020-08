Jung von Matt/Limmat realisiert zum dritten Mal in Folge die schweizweite Sensibilisierungskampagne von Kinderschutz Schweiz. Nachdem die Kinder selbst, die Eltern, Grosseltern und nächsten Bezugspersonen zu Wort gekommen sind, stehen nun die treuen Begleiter im Zentrum, die am meisten sehen und am wenigsten sagen können: Die Kuscheltiere der Kinder.

Als stumme Zeugen begleiten Kuscheltiere Kinder durch den Alltag und erleben dabei sowohl die fröhlichen als auch die traurigen Momente. Zum Beispiel, wenn den Eltern der Geduldsfaden reisst und Kinder die Konsequenzen tragen. Der Perspektivenwechsel in der diesjährigen Kampagne von Kinderschutz Schweiz setzt das von Jung von Matt/Limmat entwickelte Konzept fort: Gewalt an Kindern aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erzählen und die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, dass es immer eine Alternative zur Gewalt gibt. So schreibt es JvM/Limmat in einer Mitteilung.

Die Kampagne umfasst Online-Spots und OOH-Massnahmen und wird ab Ende August schweizweit und in drei Sprachen ausgespielt. Die emotionalen Spots machen spürbar, wie es sich anfühlt, Gewalt hilflos und wortlos ausgeliefert zu sein. Und sie machen klar, dass dieser Umstand für viele Kinder nach wie vor Realität ist. Kinderschutz Schweiz setzt sich darum im Rahmen der Kampagne, durch Lobbyingarbeit und mit Studien zum Thema dafür ein, dass Eltern Selbstreflexion in Bezug auf ihr Erziehungsverhalten entwickeln und sich für eine Erziehung ohne psychische und physische Gewalt entscheiden.

