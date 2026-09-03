Darko Soolfrank: «Lady Gaga war unser grösster Act»

Bei Darko Soolfrank sind alle aufgetreten: von Lady Gaga über Ed Sheeran, Fabienne Louves, Walter Andreas Müller bis Sandra Studer. Vor genau einem Vierteljahrhundert gründete er mit seinem Geschäftspartner Guido Schilling die legendären Maag-Hallen in Zürich. Soolfrank aber weiss: Ohne Werbung bringt auch die beste Produktion nichts. Jetzt feiert sein «Baby», die legendäre Maag-Halle in Züri-West, ohne staatliche Subventionen ihr 25-jähriges Jubiläum. Trotz grosser Musical-Erfolge – wie «Ewigi Liebi» oder zuletzt «Mamma Mia» – stehen die beiden Gründer Darko Soolfrank und Guido Schilling vor grossen Herausforderungen.

Darko Soolfrank ist im Zürcher Oberland aufgewachsen und lernte ursprünglich Banker. Doch statt in die Bankenwelt zog es ihn schon bald ins Marketing, wo er seinen langjährigen Geschäftspartner Guido Schilling kennenlernte. Zusammen machten sie aus dem Provinzmusical «Space Dream» einen Grosserfolg, der ihnen sogar einen Auftritt in Thomas Gottschalks «Wetten, dass..?» bescherte. 2001 legten sie inmitten des Zürcher Industriequartiers den Grundstein für ein Musical-Theater und machten aus einer ehemaligen Zahnradfabrik eine der erfolgreichsten Kulturinstitutionen der Schweiz, die momentan 80 feste und über 300 freie Mitarbeitende beschäftigt. Neben dem Theater, der Licht- und Eventhalle betreibt Soolfrank auch noch mehrere Gastronomiebetriebe. Doch selbst bei Soolfrank wachsen die Bäume nicht in den Himmel, wie er im ADC-Podcast erzählt.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.