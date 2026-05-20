Sir Mary hat den Leadagentur-Etat von Ifolor gewonnen, dem Marktführer für personalisierte Fotoprodukte, teilt die Zürcher Agentur mit. Nach einem mehrstufigen Pitch übernimmt die Agentur künftig die strategische und kreative Führung der Marke – inklusive Branding, Kreation, Social Media und Mediaplanung für das Familienunternehmen aus Kreuzlingen. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt auf dem Ausbau der Markenwahrnehmung, der Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden sowie der Steigerung der Bestellfrequenz. (pd/spo)
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