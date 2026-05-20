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Bank Cler setzt auf finanzielle Klarheit

Bank Cler setzt auf finanzielle Klarheit

Die Stammagentur entwickelt das nächste Kapitel der Imagekampagne «Zeit, über Geld zu reden».

Die Stammagentur entwickelt das nächste Kapitel der langjährigen Imagekampagne «Zeit, über Geld zu reden» und stellt das gesamte Leistungsportfolio der Bank unter ein einheitliches Markenversprechen.