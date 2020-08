Interdiscount feiert und hat allen Grund zum Tanzen: Seit 50 Jahren im Markt gibt es nun zum Jubiläum zahlreiche attraktive Angebote.

Damit die Party so richtig in Schwung kommt, will Polyconsult mit einer «lebensfrohen Kampagne für Jubi-Stimmung sorgen», so die Agentur in einer Mitteilung. Junge Menschen, stylische Moves und urbane Locations positionieren die Traditionsmarke am Puls der Zeit. Den passenden Ohrwurm legt Hitmill auf. «So viel Happiness macht schon beim Zuschauen glücklich – let’s celebrate!», so Polyconsult.





Die Jubiläumskampagne ist ab 24. August 2020 schweizweit im TV, auf Plakaten und in den rund 180 Filialen von Interdiscount zu sehen. Gleichzeitig starten die «Knallerwochen»: Alle Infos zum 50-jährigen Jubiläum gibts unter interdiscount.ch/50jahre

Verantwortlich bei Interdiscount: Pierre Wenger, Unternehmensleiter; Marion Pfäffli, Leiterin Mediaplanung & Kampagnen; Edmond Vereb, Brand Manager; verantwortlich bei Polyconsult: Silvio Truffer, CD; Raphael Gammenthaler, Text-Konzept; Caroline Bühler und Anja Durret, Beratung; Film- und Fotoproduktion: Shining Film, Musik: Hitmill. (pd/eh)