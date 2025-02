Kargo: Lehrerkampagne wird zum Evergreen

Publiziert am 18.02.2025

Die Kampagne setzt auf emotionale Botschaften, um das Image des Lehrberufs zu stärken. Dabei werden die Sujets gezielt an kantonale Bedürfnisse und gesellschaftliche Entwicklungen angepasst, wie es in einer Mitteilung heisst. Neue Headlines wie «Heute den Lia Wältis von morgen Steilpässe zuspielen» oder «Heute die Coder von morgen aus dem Algorithmus bringen» zeigen die Bedeutung von Lehrpersonen für kommende Generationen.

Die crossmediale Kampagne wird auf digitalen Plattformen, Social Media, Plakaten und DOOH-Flächen ausgespielt. Interessierte finden auf der Kampagnenwebsite Informationen zu den Studiengängen der pädagogischen Hochschulen. Die Initiative richtet sich sowohl an Jugendliche in der Berufswahl als auch an potenzielle Quereinsteiger. (pd/cbe)