Samuel Wicki: «Leo ist eine grosse Challenge»

Dass eine Werbeagentur den Namen des aktuellen Papsts trägt, ist aussergewöhnlich und wohl auch einzigartig. Aber seit einigen Tagen ist es Realität: Aus Publicis Zürich, einer der legendärsten Kreativschmieden des Landes, die unter anderem durch Jean-Etienne Aebi, Fredy Collioud, Markus Gut, Martin Denecke oder Thomas Wildberger geprägt wurde, wird nun Leo Zürich – und aus Publicis Lausanne wird Leo Lausanne (persoenlich.com berichtete). An der Spitze des Standorts Zürich steht der 45-jährige Zuger Samuel Wicki, der seine Erfahrungen zuvor bei vielen Schweizer und auch deutschen Topagenturen holte. Im aktuellen Podcast erzählt Wicki von seinen neuen beruflichen Herausforderungen und einer unfreiwilligen Reise nach Dijon, die sein Leben veränderte.

Samuel Wicki ist in Zug aufgewachsen. Nach ein paar Jahren an der Uni absolvierte er die Polycom vom Sawi und dem SPRI. Anschliessend liess er sich bei Spielmann/Felser/Leo Burnett und Scholz & Friends Hamburg zum Texter ausbilden, kam zurück in die Schweiz als Juniorentexter zu Contexta, bevor er bei Jung von Matt/Alster in Hamburg richtig durchstartete und für seine IWC-Slogans auch vom deutschen ADC ausgezeichnet wurde. Zurück in der Schweiz war Wicki für Jung von Matt/Limmat, TBWA, Thjnk Zürich, Wunderman Thompson und Ingo Zürich als CD und Texter tätig, bevor er vor wenigen Wochen ECD von Leo wurde. Geprägt wurde seine Karriere unter anderem durch Peter Brönnimann, Martin Spillmann, Alexander Jaggi, Tom Seinige und Jean-Remy von Matt.

Lesen Sie auch das persoenlich.com-Interview mit den beiden Executive Creative Directors Robert van den Heuvel (Lausanne) und Samuel Wicki (Zürich).

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.