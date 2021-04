Der Telefonhörer ist der Botschafter: Wer nicht mehr gut sieht, kann Gehör finden. Und damit Hilfe. Die Botschaft der Kampagne, die OSW für die Sehbehindertenhilfe Basel umgesetzt hat, ist denkbar einfach: Um Hilfe zu erhalten, reicht ein Anruf. Unter der Telefonnummer 061 564 04 04 können sehbehinderte oder blinde Menschen, deren medizinisches Heilungsspektrum ausgeschöpft ist, unentgeltliche Hilfe in Form von Beratungen oder Zugang zu technischen Hilfsmitteln für den beruflichen und privaten Bereich erhalten, damit Betroffene ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen können.

Umgesetzt wurde dies mit dem Motiv eines Telefonhörers, dessen Lichtkegel die zu wählende Nummer erhellt und damit wie ein Leuchtturm den Weg weist. Wenn die Sicht schwindet, kann die Sehbehindertenhilfe das Licht sein, das aus dem Dunkeln führt.

Neben einem Haushaltsmailing in Form eines Telefonhörers setzt die Kampagne auf Plakate, Kurzvideos in den ÖV und einem Dankesbrief an die Ärzte in der Region, welche eines der wichtigsten Bindeglieder zwischen den Betroffenen und den Hilfsangeboten darstellen.

Verantwortlich bei OSW: Michael Oswald (Creative Direction), Sandra Käppeli (Art Direction), Nathalie Baltisberger (Beratung), Jonas Sispele (Konzept/Text), Christian Imfeld (DTP); verantwortlich bei Sehbehindertenhilfe Basel: Stefan Kaune (Co-Geschäftsführer), Carina Hug (Leiterin Kommunikation & Fundraising). (pd/eh)