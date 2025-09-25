Publiziert am 25.09.2025

Lidl hat seine erste internationale Markenkampagne lanciert. Unter dem Claim «Lidl lohnt sich» will das Unternehmen in 31 Ländern ein Versprechen von Qualität und Nachhaltigkeit zu erschwinglichen Preisen kommunizieren.

Die Kampagne läuft vom 21. September bis Ende Oktober 2025. Laut einer Mitteilung soll der Slogan ein Versprechen an die Kundschaft sein, das über ein reines Preis-Leistungs-Versprechen hinausgehe. Lidl wolle vermitteln, dass jeder Mensch Zugang zu hochwertigen und nachhaltigen Produkten haben solle. Dies zeige sich unter anderem bei Eigenmarken, Bio-Artikeln und pflanzlichen Alternativen.

Das Versprechen richte sich aber auch an weitere Anspruchsgruppen wie Mitarbeitende, Umwelt und Lieferanten. Das Unternehmen will in deren Zukunft investieren, den ökologischen Fussabdruck reduzieren und auf langfristige Partnerschaften setzen. Bei der Entwicklung der Kampagne hat Lidl mit der Agentur Serviceplan zusammengearbeitet, wie es auf Anfrage heisst.

«Mit dieser integrierten Kampagne erreichen wir die Menschen dort, wo sie sind – emotional und mit klaren Botschaften darüber, was sich bei Lidl wirklich lohnt», wird Bram van der Valk, Chief Customer Officer bei Lidl Schweiz, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)