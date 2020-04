Die Multichannel-Kampagne für V-Zug bewirbt die Geschirrspüler, Kühlgeräte und Wäschetrockener des Herstellers. Unter der Kampagnen-Idee «details make the difference» würden TVCs, Printinserate und Social Short Clips deutlich machen, wie hochwertig und einzigartig die Geräte von V-ZUG seien. Eine elegante und klare Bildsprache unterstreicht die Kampagnenidee zusätzlich, heisst es in einer Mitteilung. Die Printkampagne wurde vom Fotografen Matteo Imbriani umgesetzt.

Die Produkte von V-Zug würden nicht nur das Schweizer Gütesiegel und damit viel Schweizer Herzblut tragen – sie werden auch mitten in der Schweiz produziert. Die zwei TVCs setzen die Produkte von V-Zug im Gebrauch in Szene. Ein zusätzlich produzierter Brandmovie mache «die Perfektion der Produktion» spürbar. Der Brandmovie wird an Messen und Veranstaltungen präsentiert und im B2B-Bereich eingesetzt.

Die Multichannel-Kampagne wird breit für den Schweizer Markt ausgespielt und in auf den internationalen Markt angepassten Versionen auch global verwendet. Für den gesamten Content gilt laut Mitteilung: V-Zug kommuniziert die Vorteile seiner Produkte «in einer klaren und gleichzeitig detailfokussierte Bildsprache und positioniert sich damit als Premiummarke mit Bodenhaftung und Schweizer Understatement».

Verantwortlich bei V-Zug: Roland Graf (Head Global Marketing Services), Sheryl Kroschel (Marketing Communications Manager); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Martin Winther, Sören Schröder (Creative Direction Art und Text), Anouk Karrer, Cenk Korkmaz (Text), Luca Schneider (Art Direction), Ian Musgrove (Grafik), Florence Scherer (Strategie), Andy Schärer, Adrian Haut, Anoushé Dastmaltschi (Projektleitung), Nico Keramaris (Client Director), Thomas Steiner (Chief Operating Officer), Stefan Naef (Chief Consulting Officer); verantwortlich bei Jung von Matt/play: Matthias Fasnacht, Valentina Buoli, Constantine Wrage (Bewegtbild); verantwortlich bei Jung von Matt/services: Pepe Kägi, Desirée Lanz, Jlona Kopf (Medienrealisation); externe Partner: Pumpkin Film (Filmproduktion), Hastings (Audio/Postproduction), Südlich-t (Off- und Online- Cut). (pd/cbe)