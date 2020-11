Disney hat am Dienstag seinen neuen Weihnachts-Spot veröffentlicht. Es ist ein dreiminütiger animierten Kurzfilm, der die bewegende Geschichte einer Grossmutter, ihrer Enkelin und deren Familientraditionen erzählt, die sie im Lauf der Jahre miteinander verbinden, heisst es in der Mitteilung dazu.

Als Teil von Disneys Weihnachtskampagne «Familie ist das schönste Geschenk» feiert der Spot zudem die 40-jährige Partnerschaft mit der Kinderhilfsorganisation Make-A-Wish und wird gleichzeitig in 26 Ländern der EMEA-Region sowie in Australien, Neuseeland, Nordamerika und Teilen Asiens über TV und Digital und auf den Disney eigenen Kanälen veröffentlicht.

Die herzerwärmende Geschichte nimmt die Themen Traditionen, Familiensinn und Nostalgie auf und führt zwei neue Charaktere ein – eine Grossmutter, Lola, und ihre Enkelin. Mit dabei ist immer der vertraute Freund Micky Maus, den Lola im Jahr 1940 als kleines Kind von ihrem Vater als heissgeliebtes Spielzeug geschenkt bekommen hat. Mit jedem Jahr, das vergeht, wird Micky Maus zum Symbol für Lolas Kindheit und für die Verbindung zu ihrer Enkelin in der Gegenwart und inspiriert schliesslich zu einer festlichen Überraschung am Weihnachtsmorgen.



Begleitet wird die Geschichte von der gefühlvollen Stimme der britischen Künstlerin und Ivor Novello Rising Star-Nominierten Griff (19), die das Lied «Love Is A Compass», geschrieben vom Songwriting-/ Produktionsteam Parkwild, performt. Der Charity-Song steht zum Verkauf und zum Download bereit. Bei jedem Download bis zum 31. Dezember 2020 werden 100 Prozent der Erlöse aus dem Verkaufspreis an Make-A-Wish® gespendet.

Um das Thema der weihnachtlichen Familientraditionen zu feiern, ruft Disney seine Fans dazu auf, über Facebook, Instagram oder Twitter, ihre eigenen Erinnerungen an vergangene und gegenwärtige Festtage mit dem #LoveFromDisney zu teilen.

Der Spot wurde vom hauseigenen Kreativteam von Disney EMEA unter der Leitung von Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in Zusammenarbeit mit Flux Animation Studios entwickelt und produziert, heisst es weiter. (pd/wid)