Wirz: Lorenz Clormann wird Executive Creative Director

Lorenz Clormann ist neu Executive Creative Director (ECD) bei Wirz Werbung. Als Leiter des Art Departments verantwortet er künftig die visuelle Konzeption und Umsetzung der Wirz-Kampagnen, wie die Agentur am Donnerstag mitteilt.

Clormann war insgesamt 6,5 Jahre bei Jung von Matt/Limmat sowie zwei Jahre lang bei Publicis tätig. Dort zeichnete er unter anderem für den globalen Auftritt der Swiss verantwortlich oder lancierte mit der 20-Minuten-Design-Ausgabe für Samsung eines der wohl umstrittensten Werbeprojekte der letzten Jahre, welches international für Aufsehen sorgte und mehrfach ausgezeichnet wurde, heisst es weiter.

An Projekten wie diesen werde schnell ersichtlich, dass der Werber immer auch den Gestalter und Designer im Herzen trage: «Meine Vision ist, dass Art schon in der Konzeption eine Rolle spielt und im Prozess mitwächst», wird Clormann in der Mitteilung zitiert.

Clormann freue sich auf die neue Herausforderung, als einziger ECD mit Art Background die visuell-konzeptionelle Handschrift der Kampagnen von Wirz mitzuprägen. Seine Denke möchte er künftig auch in seinem neuen Team vermitteln: «Ich möchte all den jungen Art-Talenten vorleben, sich auch konzeptionell einzubringen und sie auf diesem Weg begleiten.»

Clormann folgt auf Fernando Perez, der seit 2014 als ECD bei Wirz war und sich nun eine kreative Auszeit gönnt, heisst es bei der Kreativagentur auf Anfrage von persoenlich.com. Neben Clormann gibt es mit Alain Eicher und Caspar Heuss zwei weitere ECD, diese kommen aus dem Text. (pd/cbe)