Swissfilm Association: Lunch statt Party am Cannes Lions

Mitte April haben sich die acht Mitglieder des Vorstandes der Werbe-, Auftrags- und TV-Produzenten, zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Nach dem Ausscheiden des langjährigen Präsidenten Peter Beck (persoenlich.com berichtete), hat sich der Vorstand neu formiert. Der aktuelle Jahresvorsitzende ist Levente Paal (WirzFraefelPaal) (persoenlich.com berichtete).

An der Sitzung wurde die Agenda 2022 besprochen. Wichtigstes Projekt ist das Gewinnen von Neumitgliedern, wie es in der Mitteilung heisst. Auch Gendering und Greenproduction, die als Metathemen in alle Geschäftsbelange einfliessen, sollen vorangetrieben werden.

Schliesslich haben die Vorstandsmitglieder entschieden, dass am Cannes Lions International Festival of Creativity dieses Jahr statt der Swiss Party ein wesentlich kleinerer Mittagsanlass am Donnerstag, 23. Juni 22 organisiert wird. Dafür spendet der Verband 10’000 Franken zugunsten der Opfer des Ukrainekrieges.

In Kooperation mit dem ADC Switzerland wird es anlässlich der Creative Days 2022 am 16. Juni 2022 ein Get-together in Zürich geben. (pd/wid)