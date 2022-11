Seit zwei Jahren regt Edelweiss mit der «Leave. Love»-Mechanik zum Träumen an. Im Rahmen dieser Kampagne wurden bereits über 90 Sujets in den unterschiedlichsten Medien umgesetzt. Jetzt weckt Edelweiss an zwei prominenten Plakatstellen in der Zürcher Innenstadt das Fernweh.

Dass am Paradeplatz von morgens bis abends Stress herrscht, ist allgemeinhin bekannt. Deshalb motiviert Edelweiss hier auf über 176 Quadratmetern die Passantinnen und Passanten, die tägliche Hektik, die Arbeitsbelastung und somit auch den Finanzplatz hinter sich zu lassen, wie es in einer Mitteilung heisst.

An der Weinbergstrasse werden drei Plakatstellen zu einer. Das Surf-Sujet richtet sich an alle, die sich einem aktiven Ausbruch aus dem Alltagstrott hingeben wollen. Dramatisiert wird es mit der Welle, die in Form einer 3D-Installation angebracht wurde.

Die Spezialplakate durchbrechen laut Mitteilung für mehrere Monate die graue Winterstimmung und sollen zur Buchung der nächsten Ferien animieren.

