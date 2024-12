Publiziert am 26.12.2024

Renommierte Modehäuser setzen in ihren aktuellen Werbekampagnen vermehrt auf ältere Models und prominente Persönlichkeiten. Die 69-jährige Whoopi Goldberg präsentiert AMI, ein Ärztepaar in den Siebzigern wirbt für Burberry, und die 78-jährige Schauspielerin Charlotte Rampling ist das Gesicht von Saint Laurent – die Beispiele häufen sich, so die NZZ Bellevue.

Die Luxusbranche vollzieht damit eine bemerkenswerte Abkehr vom bisherigen Jugendkult in der Modewerbung. Der Trend zu älteren Testimonials ist dabei nicht nur eine Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen, sondern auch eine Strategie: Angesichts stagnierender Entwicklungen entdecken die Marken die kaufkräftige und markentreue ältere Zielgruppe für sich. Von Balmains Laufstegshow mit grauhaarigen Models bis zu Clarks' Kampagne mit japanischen Senioren – die Werbung spiegelt zunehmend wider, dass Mode keine Altersgrenzen kennt. (cbe)