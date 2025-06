Junior Agency Award: Luzern überzeugt die Jury

Cannes Lions 25

Sechs Spots mit Grand-Prix-Chancen

Sechs Spots mit Grand-Prix-Chancen

Publicis zeigte am Mittwoch 20 Anwärterkampagnen für einen Löwen - persoenlich.com stellt seine Top 6 vor.

Am Montag startet an der Côte d'Azur die Löwenjagd. Wer wird bei den Werbe-Weltmeisterschaften gross abräumen? Am «Cannes Predictions»-Abend vom Mittwoch hat Publicis 20 potenzielle Siegerfilme vorgestellt. Die persoenlich.com-Redaktion präsentiert daraus ihre Top 6.

von Sandra Porchet