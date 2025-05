Publiziert am 08.05.2025

Die Jury für den diesjährigen Junior Agency Award von Leading Swiss Agencies, dem Verband der führenden Kommunikationsagenturen in der Schweiz, steht fest. Am 11. Juni 2025 treten drei Schweizer Fachhochschulen gegeneinander an und präsentieren ihre Kampagnenidee für 20 Minuten, heisst es in einer Mitteilung.

In der im Frühjahr gestarteten vierten Ausgabe des Junior Agency Awards, dem Wettbewerb für Marketingkommunikation, entwickeln die Studierenden in Teams ein Marketing-Kommunikationskampagne für 20 Minuten. Ziel ist es, junge Menschen für die regelmässige Nutzung der 20 Minuten App zu begeistern. Fachkundige Unterstützung erhalten die Studierenden dabei von Coaches aus den LSA-Agenturen. Nach einer hochschulinternen Vorausscheidung im Mai treten die Gewinnerteams am 11. Juni 2025 im Mascotte in Zürich mit ihren Entwürfen vor der nun bekannten Fachjury gegeneinander an. Moderiert wird der Abend von Danijel Sljivo.

In der diesjährigen Jury sind: Victoria Rispy, Head of Marketing bei 20 Minuten, Beat Krapf, Head of Strategic Projects & New Business bei 20 Minuten, Petra Dreyfus, CEO von Wirz, Matthias Kiess, CEO von TBWA, Silvan Metzger, CEO von MRBP, Oliver Schönfeld, CEO von TWMedia, Philipp Skrabal, Chief Creative Officer & Partner bei Team Farner. (pd/awe)