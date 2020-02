Nach fünf Jahren Pause wirbt M&M’s erstmals wieder an einer Oscar-Verleihung. In den 15-Sekunden-Spots sollen die animierten Süssigkeiten den Anschein machen, als ob sie bereits wüssten, was in der Sendung passiert.

Die Idee stammt von Disney. Disney wollte seine Spots an die Sendung binden. Der Ansatz ähnelt ungefähr der Art und Weise, wie Marken bei Live-Veranstaltungen. etwa beim Super Bowl, auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen auftreten und dort auf Touchdowns (oder andere Ereignisse) reagieren.







Die animierten Werbespots sollen sich kontextuell in das Geschehen der Oscar-Übertragung einfügen, auch wenn sie vor der Ausstrahlung der Show fertiggestellt werden, so die Verantwortlichen gegenüber Adage.com.

M&M's kannte natürlich die Gewinner nicht, welche Musiker auftreten werden hingegen schon und konnte die Spots entsprechend ausspielen.

«Es ist ein Trend der letzten Jahre, dass wir unsere Kunden dazu ermutigen, für die Oscar-Verleihung massgeschneiderte kreative Lösungen zu entwickeln, wie sie es auch für den Super Bowl tun», heisst es von Seiten Disney.

M&M's arbeitete mit BBDO zusammen sowie mit Mediacom und der internen Abteilung Digital Hive von Mars Wrigley für Social Media. (eh)