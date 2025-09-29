ADC: Manuel Wenzel neu im Vorstand

Publiziert am 29.09.2025

Manuel Wenzel wird sich im Vorstand intensiv um das Thema Jurierung kümmern, heisst es in einer Mitteilung. Bereits in diesem Jahr unterstützte er die Lancierung der neuen Kategorie «Social & Creators» an den ADC Awards. Diese stiess auf grosses Interesse. Er gehört auch zu den Jurypräsidenten der diesjährigen ADC Europe Awards (persoenlich.com berichtete).

«Manuel hat sich in den letzten Jahren in der Branche einen Namen gemacht. Aufgefallen ist er nicht nur durch viele kreative Highlights; er bringt zur Expertise einen inspirierenden Idealismus mit», sagte ADC-Präsident Thomas Wildberger an der Mitgliederversammlung von Donnerstag in Zürich.

Der Vorstand besteht nun aus neun Mitgliedern: Thomas Wildberger (Präsident), Stefanie Huber (Vize-Präsidentin), Philipp Skrabal (Vize-Präsident), Andrea Bison, Gordon Nemitz, Andy Lusti, Romana Schmidtpeter, Raul Serrat und Manuel Wenzel. Die Versammlung bestätigte die neue Zusammensetzung mit Applaus.

Alumni-Kategorie eingeführt

An der Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle an der Zentralstrasse wurden zudem sieben neue Mitglieder aufgenommen, darunter Katharina Binder (thjnk Zürich), Chris Niemeyer (Plan B Film) und Florian Nussbaumer (CZAR Film AG). Die Anwesenden stimmten zudem einer Statutenänderung zu, die eine neue Mitgliederkategorie für Alumni schafft.

Die neue Alumni-Kategorie richtet sich an langjährige Mitglieder, die seit mindestens 20 Jahren Teil des ADC Switzerland sind. Sie können wählen, ob sie als Jury Member aktiv bleiben oder ohne Juryrecht als Alumni dem Club verbunden bleiben möchten. Der freiwillige Übertritt ist frühestens ab 60 Jahren möglich und steht auch ehemaligen Mitgliedern offen.

Längere Creative Week zum Jubiläum

Die Mitgliederversammlung stand im Zeichen des bevorstehenden Jubiläums: Am 10. Januar 1976 wurde der ADC Switzerland in der Kronenhalle gegründet. Für 2026 plant der Club eine längere Creative Week im Juni. «Wir möchten nicht nur uns selber feiern, sondern das mit jenen tun, die in den letzten 50 Jahren ein wichtiger Bestandteil der Geschichte waren», erklärte Geschäftsführerin Hanna Jackl.

Vorgestellt wurde auch das diesjährige ADC-Jahrbuch, das die ausgezeichneten Arbeiten der ADC Awards zusammenfasst. Das Jahrbuch konnte mit Unterstützung von Raphael Werner, Leiter Marketingkommunikation & E-Commerce von Denner, sowie Verleger Matthias Ackeret von persönlich realisiert werden. (pd/spo)