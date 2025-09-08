Publiziert am 08.09.2025

Sechs europäische Kreative führen die Jurys der diesjährigen ADC Europe Awards an. Bei der «Champions League of Creativity» als Jurypräsident ebenfalls dabei ist Manuel Wenzel, Kreativchef von TBWA\ Switzerland. Er ist zuständig für die Kategorie Print & Outdoor, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die weiteren Jurypräsidenten sind: Max Brady von Bodacious Ltd (Irland) für Film & Audio; Juraj Kováč von This is Locco (Slovakei) für Interactive & Mobile; Steph Wurm von Brandbuch and wurm aneiros (Spanien) für Design; Kosta Schneider, Publicis Groupe CZ & UA (Ukraine) für Brand Experience. Noch nicht bekannt ist die Person, der die Kategorie Integrated & Innovation präsidieren wird.

Die 50-köpfige Jury wird von ADCE-Präsident Alex Schill angeführt. Die Jurys treffen sich am 18. und 19. November in Barcelona, um über die besten kreativen Arbeiten aus ganz Europa zu diskutieren. Zum ersten Mal wird die dritte Runde der Bewertungsrunde öffentlich stattfinden. Die Medaillen werden bei der ADCE Awards Gala am 21. November vergeben. Einsendeschluss für die Teilnahme ist der 26. September. (pd/spo)