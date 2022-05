Rod: Marco Meroni wechselt zu V-oice

Nach über sechs Jahren bei Rod Kommunikation wechselt Marco Meroni zu V-oice, einer sich im Aufbau befindende Plattform für Unternehmensentwicklung und Kommunikation mit Standorten in Zürich und Berlin. Dies schreibt Rod in einer Mitteilung.

Als Mitglied der Geschäftsleitung bei Rod Kommunikation hat Meroni zusammen mit David Schärer das Team Amplification geleitet und zahlreiche medienwirksame Kampagnen mitgeprägt. Unter anderem preisgekrönte Kampagnen für das Bundesamt für Umwelt, Swisscom, WWF, das Bundesamt für Gesundheit, Betty Bossi, Pro Juventute und viele mehr.

Marco Meroni tritt seine neue Position noch diesen Sommer an, weshalb er Rod im Juni verlässt. «Ich hatte an der Bürglistrasse eine fantastische Zeit, mit grossartigen Kolleginnen und Kollegen und Kunden, die den Mut hatten, immer wieder auch unkonventionelle Wege in der Kommunikation zu gehen. Ich danke Regi, David und Pablo von Herzen für ihr Vertrauen in mich und für die wichtigen Erfahrungen, die ich bei Rod machen durfte. Der Abschied fällt mir nicht leicht, aber ich freue mich jetzt auch sehr darauf, mit V-oice ein spannendes Portfolio von unterschiedlichsten Brands mitaufzubauen und kommuni-kativ zu begleiten», wird Meroni in der Mitteilung zitiert.

«Marco zu verabschieden schmerzt sehr, aber wir freuen uns sehr über seine Möglichkeit, ein neues Kapitel in seiner beruflichen Entwicklung aufzuschlagen. Zusammen mit Marco ist es gelungen, Public Relations als Kreativdisziplin zu etablieren. Wir sind sehr dankbar für diese prägende Zeit und seine Freundschaft», so David Schärer laut Mitteilung. (pd/wid)